الرئيس بارزاني: نشدد على ضرورة عدم إستغلال أهداف ومكتسبات الإنتفاضة في سبيل أهداف ثانوية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 5 آذار (مارس) 2021، بياناً في الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق انتفاضة آذار المجيدة عام 1991.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة الذكرى الثلاثين للإنتفاضة العظيمة لشعب كوردستان، أوجه أحر التهاني والتبريكات الى عوائل الشهداء الكرام والبيشمركه الأبطال وجميع الوطنيين والمناضلين والأحرار وعموم المواطنين الكوردستانيين.

لقد كانت الإنتفاضة رفضاً مطلقاً وتصدياً بطولياً للظلم والاحتلال، كما كانت خطوة عظيمة للحركة التحررية الكوردستانية نحو تأسيس مرحلة مهمة في التاريخ النضالي لشعبنا. كان هدف الإنتفاضة هو إعادة الأرض والحقوق المغتصبة بقوة النار والحديد منذ أمد طويل الى شعب كوردستان. وكانت (الإنتفاضة) في سبيل تمكين شعب كوردستان من تأسيس المؤسسات الشرعية على أرضه، في إطار عملية ديمقراطية، وليمارس حقوقه بحرية . في هذه الذكرى المباركة نؤكد على ضرورة الحفاظ على أهداف وقيم الإنتفاضة العالية الى الأبد، وعلى ضرورة عدم إستغلال أهداف ومكتسبات الإنتفاضة في سبيل أهداف ثانوية محدودة أوالتقليل من شأنها.

لقد ناضل شعب كوردستان وضحى بالدماء وإنتفض في سبيل الحياة الحرة الكريمة، وأي شخص أو أية جهة تحاول المساس بقيم وأهداف الإنتفاضة أو التقليل من أهميتها، فإن ذلك خيانة حقيقية لدماء الشهداء ولنضال عشرات الأعوام لشعب كوردستان وتضحياته. وفي المقابل هناك مئات الآلاف من أبناء شعب كوردستان مستعدون للدفاع عن الأهداف والقيم النبيلة للإنتفاضة.

مسعود بارزاني

5 / آذار / 2021‎