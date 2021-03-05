بابا الفاتيكان يصل بغداد ويبدأ زيارة تاريخية الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل البابا فرانسيس اليوم الجمعة، إلى بغداد قادما من مدينة روما الإيطالية في زيارة ستستمر أربعة أيام، سيزور خلالها عددا من المحافظات في زيارة هي الأول من نوعها لبابا الفاتيكان.

واقلت طائرة تابعة لشركة أليطاليا البابا والوفد المرافق له، كما يرافقه مسؤول أمني، ونحو 75 صحفيا، في رحلة استغرقت 4 ساعات ونصف من مطار ليوناردو دافنشي في روما إلى العاصمة العراقية بغداد.

وكان في استقبال البابا فرانسيس في مطار بغداد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدد من المسؤولين ورجال الدين المسيحيين.

وتجري زيارة البابا إلى العراق وسط تدابير أمنية مشددة. وتزامنت مع تفشي وباء كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات في العراق الخمسة آلاف في يوم واحد، فيما تفرض السلطات إغلاقا تاما.

وأعلن البابا في رسالة وجهها إلى الشعب العراقي، امس الخميس، أنه سيقوم بأول رحلة إلى هذا البلد كحاج سلام وأمل.

ومن المقرر أن يزور العاصمة بغداد، ثم محافظة النجف للقاء المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، وكذلك سيزور عاصمة اقليم كوردستان، أربيل، ونينوى، ومدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.

سوار أحمد