بالصور | بغداد تستقبل البابا بين "المئذنة والأجراس" بالورود.. والأمل

أربيل (كوردستان 24)- وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى بغداد الجمعة في زيارة قال إنها "رمزية" بالنسبة لبلد عانى كثيراً لفترة طويلة.

وبعد وصوله إلى بغداد، لوح البابا فرنسيس من نافذة سيارته لمئات الأشخاص الذين تجمعوا للترحيب به بينما كان موكبه يمر عبر العاصمة العراقية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن العراقيين حريصون على الترحيب بـ "رسالة السلام والتسامح"، ووصف الزيارة بأنها لقاء تاريخي بين "المئذنة والأجراس".

وحرص العراقيون على الترحيب بالبابا، ورفعوا لافتات وملصقات في وسط بغداد ولوحات إعلانية عليها شعار "كلنا إخوة" تزين الشوارع العامة.

وفي وسط ميدان التحرير، نصبت شجرة عليها شعار الفاتيكان، بينما اصطف العلم العراقي والفاتيكان في معظم شوارع بغداد والمدن التي سيزورها البابا.