كورونا يخطف خمسة أشخاص في 24 ساعة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة تسجيل خمس وفيات و269 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة فقد توفي شخصان في السليمانية ومثلهما في دهوك وخامس في أربيل، وهو معدل مرتفع مقارنة بالأيام الماضية.

وسُجلت الإصابات في معظم المحافظات، منها 142 في أربيل و76 في دهوك و35 في السليمانية فضلاً عن 16 حالة مؤكدة في منطقة كرميان، وفقاً للتقرير.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات إلى 110 آلاف و58 إصابة منها 3531 حالة وفاة في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.