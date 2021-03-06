ارتفاع طفيف للدولار مع استقرار الذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، بينما سجل الذهب استقرار في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145450 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202500 دينار

100 ليرة تركية = 20000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 397000 دينار

مثقال عيار 21 = 350000 دينار

مثقال عيار 18 = 298000 دينار