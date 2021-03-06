ارتفاع طفيف للدولار مع استقرار الذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، بينما سجل الذهب استقرار في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145450 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202500 دينار
100 ليرة تركية = 20000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 397000 دينار
مثقال عيار 21 = 350000 دينار
مثقال عيار 18 = 298000 دينار