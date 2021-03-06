الفاتيكان ينشر تفاصيل لقاء البابا مع السيستاني في النجف

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي بياناً تحدث فيه عن تفاصيل لقاء بابا الفاتيكان البابا فرنسيس مع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وذكر البيان أن البابا شدد خلال لقائه السيستاني على "أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى نتمكن، من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة وللبشرية جمعاء".

وجاء في البيان "وكان اللقاء فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهاداً، مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي".

وفي إجازة آية الله العظمى، كرر البابا صلاته إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع، بحسب البيان.