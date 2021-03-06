دهوك تطلق حملة تطعيم مع تأكيد 198 إصابة جديدة بكورونا في عموم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات الصحية في محافظة دهوك السبت، حملة تطعيم بلقاح سينوفارم الصيني، تزامناً مع تأكيد 198 إصابة جديدة بالوباء في عموم إقليم كوردستان.

وفي الأسبوع الماضي، تسلم العراق طائرة محملة بـ50 ألف جرعة من اللقاح الصيني، منها خمسة آلاف جرعة خصصت لإقليم كوردستان.

وقال مدير إعلام صحة دهوك حمزة رزيكي لكوردستان 24، إن المرحلة الأولى تشمل تطعيم الكوادر الصحية في مراكز علاج المصابين بالوباء.

وبدأت السلطات الصحية في إقليم كوردستان بتطعيم طواقم الخطوط الأمامية باللقاح المضاد لكورونا، حيث تلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية جرعاتهم لأول مرة.

وأضاف رزيكي أن حصة دهوك من اللقاح الصيني بلغت 500 جرعة من اللقاح.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة صحة إقليم كوردستان تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المحافظات الأربع.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أنها سجلت ثلاث وفيات في الفترة نفسها والتي تم فيها تسجيل تعافي 151 مصاباً من الوباء.