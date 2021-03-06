المجر للرئيس بارزاني: نثمن التعايش السلمي بين القوميات والأديان في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، وزير الدولة لشؤون المسيحيين في الحكومة المجرية تريستان أزبيي.

وفي الاجتماع الذي حضره القنصل العام المجري في أربيل، أعرب وزير الدولة المجري عن تثمين بلاده لدور إقليم كوردستان في احتضان المكونات الدينية والقومية وترسيخ التعايش السلمي فيما بينها.

وأضاف أن بلاده تفتخر بأن تكون قواتها قد شاركت إلى جانب إقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش، مؤكداً أن المجر ستواصل التعاون مع إقليم كوردستان.

كما وجه الوزير المجري شكره إلى حكومة وشعب إقليم كوردستان على استضافة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين في الإقليم.

هذا وشكر الرئيس بارزاني الحكومة المجرية على مساعدة إقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.