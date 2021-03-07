بابا الفاتيكان يصل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل قبل قليل البابا فرانسيس الى مطار أربيل الدولي وذلك في اليوم الثالث لزيارته التاريخية الى العراق، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان.

وكان في استقبال البابا فرانسيس رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبيهما وممثلي المكونات الدينية في الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وسيقيم البابا قداسا في ملعب فرانسوا حريري في أربيل وسيتوجه لزيارة الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم داعش.

وسيشهد القداس عشرة آلاف مصل رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألفا، وذلك تطبيقا للتباعد الاجتماعي كإجراء وقائي من جائحة كورونا.

ومنذ ايام تجري التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال البابا في مدينة اربيل.

سوار أحمد