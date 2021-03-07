الرئيس بارزاني يجتمع مع البابا فرنسيس

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني مع البابا فرنسيس الذي وصل اليوم الأحد الى عاصمة اقليم كوردستان أربيل.

وخلال اللقاء ثمن البابا فرانسيس دور إقليم كوردستان في احتضان المكونات الدينية والقومية وترسيخ التعايش السلمي فيما بينها.

وقال البابا انه لم ينس كوردستان، مشيرا الى أن اقليم كوردستان اصبح بيتا وملاذا للمسيحيين.

واكد البابا فرانسيس ان زيارة الرئيس بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني كانت دافعا كبيرا له لزيارة اقليم كوردستان.

ووصل اليوم الأحد البابا فرانسيس الى مطار أربيل الدولي وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبيهما وممثلي المكونات الدينية في الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وسيقيم البابا قداسا في ملعب فرانسوا حريري في أربيل وسيتوجه لزيارة الموصل وقرقوش، اللتين عانتا على مدى 3 سنوات من انتهاكات تنظيم داعش.

وسيشهد القداس عشرة آلاف مصل رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألفا، وذلك تطبيقا للتباعد الاجتماعي كإجراء وقائي من جائحة كورونا.

ومنذ ايام تجري التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال البابا في مدينة اربيل.

سوار أحمد