البابا فرنسيس للرئيس بارزاني: شكرا لكم.. كوردستان اصبحت ملاذا للمسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- وجه بابا الفاتيكان الشكر للرئيس مسعود بارزاني على احتضان الاقليم للمسيحيين الفارين من بطش تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاقليم اصبح بيتا وملاذل للمسيحيين.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مسعود بارزاني مع البابا فرنسيس الذي وصل اليوم الأحد الى عاصمة اقليم كوردستان أربيل.

وخلال اللقاء ثمن البابا فرانسيس دور إقليم كوردستان في احتضان المكونات الدينية والقومية وترسيخ التعايش السلمي فيما بينها.

وقال البابا ان اقليم كوردستان اصبح بيتا وملاذا للمسيحيين خصوصا بعد الهجمات التي تعرضوا لها من قبل تنظيم داعش.

واكد البابا فرانسيس ان زيارة الرئيس بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني كانت دافعا كبيرا له لزيارة اقليم كوردستان.

ونشر الرئيس بارزاني في وقت سابق من اليوم على حسابه في موقع تويتر "أرحب ترحيبا حارا بزيارة قداسة البابا. ان زيارة البابا فرنسيس الى اقليم كوردستان والعراق هي زيارة تاريخية".

واضاف ان "زيارة البابا رسالة تعايش وسلام".

ووصل اليوم الأحد البابا فرانسيس الى مطار أربيل الدولي وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبيهما وممثلي المكونات الدينية في الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

سوار أحمد