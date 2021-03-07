بعد أربيل.. بابا الفاتيكا يصل الى حوش البيعة في الموصل

أربيل (كوردستان 24)- وصل بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى مدينة الموصل قادما من عاصمة إقليم كوردستان، أربيل.

واحتشد العشرات من المسيحيين ومن المكونات الأخرى في "حوش البيعة" ترحيبا بالبابا فرنسيس.

ولا تزال مشاهد الدمار جلية في المنطقة حيث تعرضت الكنائس المسيحية الى دمار كبير خلال الحرب مع تنظيم داعش.

وكان مسلحون قد اجتاحوا المناطق في عام 2014، ودمروا كنائس تاريخية ونهبوها، وعاد المسيحيون بعد هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.

ووصل اليوم الأحد البابا فرانسيس الى مطار أربيل الدولي وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبيهما وممثلي المكونات الدينية في الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وسيقيم البابا اليوم الأحد، قداسا في ملعب فرانسوا حريري في أربيل، وسيشهد القداس عشرة آلاف مصل رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألفا، وذلك تطبيقا للتباعد الاجتماعي كإجراء وقائي من جائحة كورونا.

ومنذ ايام تجري التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال البابا في مدينة اربيل.

سوار أحمد