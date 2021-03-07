بابا الفاتيكان يصل الى بلدة قرة قوش في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- وصل بابا الفاتيكان ظهر اليوم الأحد الى بلدة قره قوش الواقعة في سهل نينوى قادما من الموصل.

ومن المقرر أن يحضر البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي في قرة قوش بعد أن كان في مدينة الموصل.

ووصل بابا الفاتيكان، فرانسيس إلى مطار أربيل الدولي صباح اليوم الأحد، وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبيهما وممثلي المكونات الدينية في الاقليم وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وسيقيم البابا اليوم الأحد، قداسا في ملعب فرانسوا حريري في أربيل، وسيشهد القداس عشرة آلاف مصل رغم أنه يمكنه استيعاب 30 ألفا، وذلك تطبيقا للتباعد الاجتماعي كإجراء وقائي من جائحة كورونا.

ومنذ ايام تجري التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال البابا في مدينة اربيل.

سوار أحمد