اقليم كوردستان يسجل 3 وفيات و256 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و256 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لوزارة الصحة انه تم اجراء 6323 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 256 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 153 منها في أربيل، 57 في السليمانية، 19 في دهوك، 2 في حلبجة، 19 في رابرين.

وتماثلت 135 حالة للشفاء، 56 منها في أربيل و19 في السليمانية و52 في دهوك و8 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة، تم تسجيل كافة الحالات في محافظة السليمانية.

وبلغ اجمالي الاصابات 110512 اصابة، شفي منها 104488 فيما توفي حتى الآن 3537 شخصا.

سوار أحمد