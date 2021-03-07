واشنطن تخطط لـ"رد مدروس ومناسب" على هجوم "عين الأسد"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده ستقوم بما يلزم لحماية قواتها في العراق، وإن الرد على مهاجمة قاعدة أميركية فيه سيكون مدروساً.

يأتي هذا في حين حلقت قاذفات أمريكية من طراز "بي-52" في الشرق الأوسط، في ثاني مهمة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه رسمياً في 20 كانون الثاني يناير الماضي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه "إذا كانت الولايات المتحدة سترد على هجوم قاعدة عين الأسد (غربي العراق) فإن ذلك سيكون في الزمان والمكان اللذين تختارهما".

وتابع "يجب على الإيرانيين أن يعرفوا أن الولايات المتحدة ستدافع عن قواتها، وأن ردها سيكون مدروساً ومناسباً"، وأكد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تريد الاعتماد على الدبلوماسية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون القوات الأمريكية جاهزة للردع.

وعندما سئل وزير الدفاع الأمريكي هل وصلت رسالة إلى إيران بأن رد واشنطن على القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد الأربعاء الماضي لن يمثل تصعيدا؟ أجاب في المقابلة التلفزيونية بأن إيران قادرة على تقييم الضربة والأنشطة الأمريكية.

ووجهت القوات الأمريكية ضربات جوية الخميس الماضي على منشآت في نقطة مراقبة حدودية بسوريا في شباط فبراير الماضي، وهي منشآت تستخدمها فصائل مدعومة من إيران، ومنها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".