"مساواة وتسامح".. مسرور بارزاني يهنئ المرأة في يومها العالمي: نرفض تجاهل دورها

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين رفض حكومته لكل أشكال التمييز ضد المرأة، مجدداً دعم مسيرتها في بناء المجتمع.

جاء ذلك في بيان هنأ فيه النساء في كوردستان والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل فيه العالم في الثامن من آذار في كل عام.

وقال مسرور بارزاني في بيانه "بمناسبة الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى نساء كوردستان والعالم، ولا يسعنا إلا أن ننظر لنضال المرأة الكوردستانية وكفاحها بخالص التقدير في سبيل المساواة والعدالة الاجتماعية".

وأضاف أن "مشاركة المرأة الكوردستانية في الحركة التحررية لشعب كوردستان ومواجهة القمع والظلم والاحتلال محل شرف، إذ لطالما كانت نساء كوردستان مثالاً على التضحية والصبر والفداء في الدفاع عن حقوق شعبها".

وجاء في البيان "وهنا تؤكد حكومة إقليم كوردستان مجدداً التزامها التام في محاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين وتجاهل دور المرأة، وتبدي دعمها الكامل لقدراتها الفاعلة في مختلف مجالات المجتمع والمؤسسات الحكومية في إطار دفاعنا عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء على نحو خاص، وذلك في سبيل القضاء على العنف وإرساء مبادئ المساواة والتسامح داخل الأسرة والمجتمع".

واختتم رئيس الحكومة بيانه بالقول "المجد للثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، متمنياً للمرأة الكوردستانية النجاح في مسيرة نضالها".