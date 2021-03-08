بالفيديو | وزير صحة كوردستان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- تلقى وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الاثنين الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا تماشياً مع خطة تقديم اللقاح لفئات خط الدفاع الأول.

وتسلم العراق الأسبوع الماضي أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، مقدمة منحةً من بكين وتضم 50 ألف جرعة منها خمسة آلاف جرعة إلى إقليم كوردستان.

وبدأ إقليم كوردستان منذ يوم الخميس في عمليات تطعيم شريحة الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي باللقاح المضاد للوباء.

وإلى جانب وزير الصحة، تلقى مدير صحة أربيل دلوفان محمد أيضاً الجرعة الأولى من اللقاح الصيني.

وقال البرزنجي لكوردستان 24 "تلقينا اللقاح من أجل تشجيع الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وكذلك لتبديد ما يشاع من دعايات عن هذا النوع من اللقاح".

وتابع "نهيب بالأطباء والموظفين الصحفيين من الذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية المشاركة من تلقي اللقاح بأسرع وقت".

ووزع إقليم كوردستان جرعات اللقاح على محافظة كافة. وبدأت أربيل في حملات التطعيم قبل أربعة أيام ثم تبعتها بذلك السليمانية فدهوك.

وسبق أن قالت وزارة صحة إقليم كوردستان إن الإقليم يترقب وصول ثاني شحنات لقاح كورونا الصيني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وترى حكومة الإقليم في وصول اللقاح الصيني خطوة مهمة لحماية الأطباء وطواقم الخطوط الأمامية وقالت إنها تعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية تأمين حصة الإقليم.

واتفقت وزارة الصحة العراقية على استيراد 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني، و8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا".