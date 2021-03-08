البابا فرنسيس يغرّد لنساء العراق في اليوم العالمي للمرأة

أربيل (كوردستان 24)- وجه البابا فرنسيس شكره إلى نساء العراق، واصفاً إياهن بالشجاعات بالرغم من الانتهاكات والجراحات في بلدهن.

وكتب البابا ذلك في تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يتزامن مع مغادرته بغداد عائداً إلى الفاتيكان بعد جولة تاريخية شملت بغداد والنجف وأور والموصل وقره قوش، فضلاً عن عاصمة إقليم كوردستان أربيل حيث اختتم فيها جولته بقداس ملحمي.

وقال البابا "أودُ أن أشكر من عمق قلبي كل النساء، وخاصةً نساء العراق، النِساءِ الشجاعاتِ اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات".

وتابع "فلتُحترم النساء وليُمنحن الحماية! ليَحظين بالاهتمام ويُمنحن الفرص!"