استقرار للدولار وتذبذب بسعر الذهب في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر الدولار استقراراً لليوم الثاني بعدما سجل تذبذباً في الأيام القليلة الماضية أمام العملة المحلية، غير أن سعر الذهب لا يزال بين مد وجز في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145500 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 200000 دينار

100 ليرة تركية = 19800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 398000 دينار

مثقال عيار 21 = 350000 دينار

مثقال عيار 18 = 300000 دينار