استقرار للدولار وتذبذب بسعر الذهب في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر الدولار استقراراً لليوم الثاني بعدما سجل تذبذباً في الأيام القليلة الماضية أمام العملة المحلية، غير أن سعر الذهب لا يزال بين مد وجز في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145500 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 200000 دينار
100 ليرة تركية = 19800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 398000 دينار
مثقال عيار 21 = 350000 دينار
مثقال عيار 18 = 300000 دينار