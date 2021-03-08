ارتفاع اصابات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 344 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 2523 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان.

وتم تسجيل 344 اصابة جديدة في الاقليم، منها 162 في اربيل و87 في السليمانية و89 في دهوك و6 في كرميان.

وتماثلت 114 حالة للشفاء، منها 64 في أربيل و6 في السليمانية و44 في دهوك.

واكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة، 2 في اربيل و2 في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات 110856 اصابة، شفي منها 104602 فيما توفي حتى الآن 3541 شخصا.

سوار أحمد