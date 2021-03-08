إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- ذكر بيان للرئاسة السورية، اليوم الإثنين، أن الفحوصات أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة.

وافاد بيان للرئاسة "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أجرى الرئيس الأسد وأسماء الأسد فحص الـPCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".

وأضاف البيان أن الرئيس وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

سوار أحمد