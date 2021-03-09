سیاسة

الإدارة الذاتية تسجل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ العدد الاجمالي للمصابين في مناطق الإدارة 8717 حالة شفي منها 1253 حالة فيما توفي حتى الآن 8717 شخصا
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تطالب الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة كورونا
تطالب الإدارة الذاتية المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة كورونا
کوردستان اصابات كورونا الإدارة الذاتية هيئة الصحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة جوان مصطفى انه تم تسجيل 3 حالات وفاة تعود لرجلين من الطبقة والقامشلي، وامرأة من الشهباء.

وأضاف مصطفى أن الإصابات الجديدة تعود لـ 19 ذكرا و9 اناث.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: 5 حالات في الحسكة، 9 حالات في القامشلي، 4 حالات في الرقة، 5 حالات في دير الزور، 3 حالات في منبج، حالة واحدة في الطبقة، حالة واحدة في الشهباء.

وبلغ العدد الاجمالي للمصابين في مناطق الإدارة 8717 حالة شفي منها 1253 حالة فيما توفي حتى الآن 8717 شخصا.

سوار أحمد

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