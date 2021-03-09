موجة أمطار جديدة في كوردستان خلال الايام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان موجة جديدة من الأمطار سوف تتعرض لها مناطق اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة.

وذكر بيان للمديرية ان الموجة ستبدأ يوم غد الأربعاء ليلا حيث ستهطل الأمطار في المناطق الجبلية مع تساقط خفيف في مراكز المدن.

اما يوم الخميس فسيكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وازدياد في سرعة الرياح.

وسيزداد تساقط الأمطار يوم الجمعة في كافة المناطق مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث ستتساقط الثوج في قمم الجبال.

سوار أحمد