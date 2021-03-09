صحة وبیئة

موجة أمطار جديدة في كوردستان خلال الايام المقبلة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اقليم كوردستان المديرية العامة للأنواء حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان موجة جديدة من الأمطار سوف تتعرض لها مناطق اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة.

وذكر بيان للمديرية ان الموجة ستبدأ يوم غد الأربعاء ليلا حيث ستهطل الأمطار في المناطق الجبلية مع تساقط خفيف في مراكز المدن.

اما يوم الخميس فسيكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وازدياد في سرعة الرياح.

وسيزداد تساقط الأمطار يوم الجمعة في كافة المناطق مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث ستتساقط الثوج في قمم الجبال.

سوار أحمد

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