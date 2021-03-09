غارة لطائرات التحالف تطيح بـ 10 عناصر لداعش في محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تدمير وكر بداخله 10 عناصر من تنظيم داعش بغارة جوية في محافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية ان "طيران التحالف الدولي.....، نفذ ضربة جوية في جبل عداية، ضمن قاطع عمليات نينوى، وقد أسفرت عن تدمير وكر بداخله 10 إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف ان"قوة من لواء المشاة 75 ولواء المشاة 92 خرجت لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال".

واكدت الخلية أن" طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل".

سوار أحمد