حكومة إقليم كوردستان تعلن يومين عطلة وتستثني الدوائر التعليمية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء المراكز التعليمية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ان يوم الخميس 11/3/2021 ويوم الأحد من الاسبوع المقبل 14/3/2021 عطلتان رسميتان.

ويصادف يوم الخميس ذكرى اتفاق 11 آذار من عام 1970 أما يوم 14 آذار فيصادف يوم ميلاد الزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني.

واكد كتاب صادر عن وزارة تربية الاقليم فإن عطلة أعياد نوروز ثلاثة أيام، وان باقي العطل الرسمية لن تشمل الدوائر التعليمية.

سوار أحمد