إقليم كوردستان يسجل 325 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة و325 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر تقرير لوزارة الصحة انه تم اجراء 6952 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 325 اصابة جديدة، 162 منها في اربيل و56 في السليمانية و90 في دهوك و2 في حلبجة و3 في كرميان و12 في رابرين.

وتماثلت 171 حالة للشفاء، 75 منها في اربيل، 16 في السليمانية و74 في دهوك و6 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة اربيل.

وبلغ اجمالي الإصابات 111181 اصابة، شفي منها 104773 فيما توفي حتى الآن 3542 شخصا.

سوار أحمد