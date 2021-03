دبلوماسي بريطاني: زيارة البابا إلى كوردستان ستظل عالقة في الأذهان

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي بريطاني رفيع، إن زيارة بابا الفاتيكان إلى إقليم كوردستان حدث سيظل عالقاً في الأذهان.

واستقبل إقليم كوردستان البابا فرنسيس بحفاوة وأجرى له مراسم مهيبة أقام خلالها الحَبر الأعظم أكبر قداس على الإطلاق خلال زيارته إلى العراق.

وأشاد كثيرون بالتنظيم المثالي لزيارة البابا ولا سيما عندما جال بعربته الخاصة بين 10 آلاف من الذين حضروا إلى القداس الإلهي في ملعب فرانسو حريري.

وكتب القنصل البريطاني لدى أربيل جيمس ثورنتون على حسابه في تويتر "شكراً إلى حكومة إقليم كوردستان على إنجاح تنظيم زيارة البابا إلى إقليم كوردستان العراق".

وتابع "إنها زيارة مهمة ستظل عالقة في الأذهان طويلاً".

وسبق أن قال الدبلوماسي البريطاني إن الاحتفال بالقداس في أربيل كان أمراً مبهراً في الإقليم حيث يعيش المسيحيون جنباً إلى جنب مع المسلمين والإيزيديين.

وكان البابا قد اختتم جولته بكلمة تاريخية في أربيل موجهاً فيها تحياته إلى الشعب الكوردي، كما شكر حكومة الإقليم على تنظيم الزيارة بنجاح.

Thank you to the @Kurdistan Regional Government for successfully organising the Pope's visit to the #KRI. An important visit that will be long remembered. https://t.co/i0NHla7ILV