الاتحاد الأوربي يعلق حول مبادرة الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- رحب الاتحاد الاوروبي بدعوة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، لعقد حوار وطني يشمل جميع شرائح المجتمع وحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد بشكل جذري.

ونشر سفير الاتحاد الاوروبي في العراق مارتن هوت يوم الثلاثاء على حسابه في موقع تويتر " أرحب ترحيبًا كبيرًا بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار وطني يشمل كل شرائح المجتمع العراقي".

واضاف "لقد دعم الاتحاد الأوروبي فكرة تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطَنة في العراق وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين جميع العراقيين"، مؤكدا استعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة هكذا عملية يقودها العراق ان وجدت الرغبة.

وأعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق عن أمله بأن ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

هذا وأكد رئيس حكومة الإقليم على الموقف الثابت لإقليم كوردستان من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها ملف المستحقات المالية للإقليم استناداً إلى الدستور.

سوار أحمد