شغف الكوردي وملهمة أغنياته.. رجل من دهوك يزرع 10 ملايين زهرة نرجس

أربيل (كوردستان 24)- يعرف عن الكورد شغفهم بزهرة النرجس بشكل يفوق اي نوع آخر من الأزهار البرية فيزرعونها في حدائق منازلهم أو قرب قبور موتاهم كما يمكن أن يضعوها في مزهريات في غرفهم لتعطير أجواء المنزل.

وزرع مواطن من منطقة بابلو بمحافظة دهوك باقليم كوردستان 10 ملايين زهرة نرجس خلال سنوات، حيث يُقام سنويا مهرجان النرجس إلا أن جائحة كورونا منعت من احيائه في العامين الأخيرين.

وتعد زهرة النرجس التي تنمو بشكل طبيعي في جبال كوردستان وسهولها من الأزهار المحببة لدى الكورد وتكاد لاتخلو حديقة منزلية من بصيلات نبات النرجس العطري فيما تغنى العديد من المطربين بهذه الزهرة وتعد اغنية (نرجس.. نرجس) من اشهر الأغاني الكوردية.

ومع بداية قدوم فصل الربيع فإن الشوارع والطرقات الخارجية وتقاطعات المرور والساحات العامة تمتلأ بعشرات الصبية الذين يبيعون باقات من أزهار النرجس البيضاء التي تتوسطها أوراق صفراء.

وهناك المئات من أنواع النرجس لكن الأكثر شهرة بكوردستان يسمى "قطمر" ويتميز بكثرة عدد الأزهار في البصيلة الواحدة وبعطره النفاذ خلافا لبقية الأنواع، ويأتي بالدرجة الثانية في التفضيل النوع المسمى "قاطي" أو "كيتك" ويتميز ببث عطره لفترة طويلة بعد قطفه قد تصل إلى أسبوعين.

ويمكن استخدام زهر النرجس المجفف في الطب الشعبي كمهدئ للأعصاب ومضاد للتشنج وخافض للحرارة وربما أمراض أخرى كما يمكن استخراج زيوت عطرية منها واستخدامها في صناعة العطور، لكن لا يوجد أي استثمار طبي وصناعي للنرجس في إقليم كردستان .

سوار أحمد

شارك في التغطية مسعود محمد