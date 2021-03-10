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بحلول الربيع.. كوردستان ترتدي زيها القومي بألوان نوروز

وتُنظم سنويا احتفالات رسمية في دوائر اقليم كوردستان ومدارسه، إلا أنه تم تعليق الاحتفالات العام الماضي وهذا العام ايضا بسبب تفشي جائحة كورونا.
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کوردستان 10 اذار اقليم كوردستان الزي القومي

أربيل (كوردستان 24)- تشهد مدن اقليم كوردستان كل عام، احتفالات واسعة بمناسبة يوم الزي القومي الذي يصادف العاشر من شهر آذار مارس من كل عام.

واعتاد سكان الاقليم على ارتداء ازيائهم في مثل هذا اليوم بمختلف لغاتهم ودياناتهم ومذاهبهم. وطغى الزي الكوردي المميز بألوانه على معظم الأزياء الأخرى.

وتُنظم سنويا احتفالات رسمية في دوائر اقليم كوردستان ومدارسه، إلا أنه تم تعليق الاحتفالات العام الماضي وهذا العام ايضا بسبب تفشي جائحة كورونا.

وفي 21 من الشهر الجاري سيحتفل الكورد، في جميع انحاء العالم، بعيد نوروز الذي يعد واحداً من اهم اعيادهم القومية على مر العصور.

سوار أحمد

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