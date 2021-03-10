مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ويناقش ثلاثة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني لمناقشة عدد من المواضيع.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات ان المجلس سيجتمع للتباحث حول ثلاثة مواضيع.

وسيناقش المجلس تقريرا عن أوضاع المكونات والتعايش السلمي في الاقليم وأهمية زيارة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الى الاقليم ونتائجها.

كما سيبحث المجلس المسودة الاخيرة لمشروع نظام منح الاجازاة الدراسية في اقليم كوردستان ليكون جاهزا للتصويت.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات ان المجلس سيعرض مسودة مشروع قانون تعديل تنفيذ قانون اداراة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل.

سوار أحمد