مسرور بارزاني يكرم افراد شرطة تقديراً لإخلاصهم في العمل

أربيل (كوردستان 24)- كرّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء، عدداً من منتسبي شرطة أربيل تقديراً لجهودهم المميزة وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

وخلال مراسم التكريم، شكر مسرور بارزاني المنتسبين وتمنى لهم النجاح، وخاطبهم بالقول "ستظل كوردستان في يد أمينة طالما فيها مخلصون أمثالكم".

وقال مسرور بارزاني إن سبب التكريم جاء بعد أن منع هؤلاء المنتسبون موكبه من الدخول إلى موقع حكومي يقع ضمن مسؤوليتهم، ووجه في الوقت نفسه وزير الداخلية ريبر أحمد بأن يمنح الضباط قِدَماً وظيفياً خاصة بعدما أدوا واجبهم بتفانٍ وإخلاص.

وتابع "في اليوم الجمعة الماضي، أردت القيام بزيارة إلى مبنى حكومي يخضع لحراسة هؤلاء السادة، وكانت معي سيارة أخرى لكنهم كانوا لا يعرفون من نحن.. لقد منعنا هؤلاء الضباط من الدخول وأبلغونا بأن الدخول غير مسموح به حسب التعليمات".

وأضاف أنه "رغم أن الأصدقاء الذين كانوا معي قدّموا أنفسهم وأظهروا هوياتهم، إلا أنهم أبلغونا بأن لديهم مسؤولون وعلينا أن نطلب منهم ما إذا كانوا سيسمحون لنا بالدخول.. وقد انتظرنا نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبعدها عرّفنا عن نفسنا ثم سمحوا لنا بزيارة المكان".

ومضى يقول "لذلك أردت اليوم أن أدعو هؤلاء السادة المحترمين، لأشكركم وأشد على أيديهم لإخلاصهم في أداء واجباتهم"، مردفاً "حينما يكون لدينا مخلصون أمثالكم فإن كوردستان في يد أمينة".

وقال مسرور بارزاني مخاطباً المنتسبين "أنا فخور بكم للقيام بواجبكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من قبل مسؤوليكم"، معرباً عن امتنانه وتقديره لهم.