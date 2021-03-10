حكومة إقليم كوردستان تطلق حزمة مشاريع خدمية مهمة في حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان الأربعاء عن اطلاق حزمة مشاريع خدمية مهمة في محافظة حلبجة، وذلك بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان إن بعض المشاريع تتعلق بتطوير المحافظة وسبق أن وافق عليها رئيس الوزراء، والبعض الآخر يقع تنفيذها على عاتق الوزارات في حدود محافظة حلبجة، وهي أيضاً مشاريع حصلت على موافقة رئيس الحكومة.

وأضاف أن المشاريع هي إنشاء جسر إستراتيجي بين كرميان وحلبجة، وتنفيذ 15 مشروعاً خدمياً لإكساء الطرق بالإسفلت وإيصال المياه إلى حدود بلدية حلبجة، فضلاً عن مشاريع إعادة تأهيل عدد من المدارس، وإيصال الكهرباء ووضع محولات في 9 أماكن مختلفة في مركز مدينة حلبجة.

وأشار عادل إلى أن حزمة المشاريع تتضمن أيضاً إعادة تأهيل مبنى المديرية العامة للشهداء، فضلاً عن إكمال الإقسام الداخلية في جامعة حلبجة.