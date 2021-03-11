اربيل تتخذ قرارات جديدة بعد ارتفاع اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع اصابات فيروس كورونا في المحافظة.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لتقييم الوضع الصحي والموقف الوبائي العام في الإقليم، وذلك برئاسة محافظ اربيل أوميد خوشناو.

واعلنت غرفة العمليات القرارات التالية:

-يستمر الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي) والمعاهد التابعة لوزارة التربية بالدوام اما الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر فيعلق دوامها بدءا من 12/3 وحتى 24/3.

-تتواجد فرق طبية في نقاط تفتيش اربيل مع محافظة الموصل وكل مواطن يدخل محافظة اربيل ينبغي ان يكون قد اجرى فحص كورونا وألا يكون قد مر على الفحص اكثر من 72 ساعة وكل شركة سياحية تخالف التعليمات تطبق بحقها الاجراءات القانونية أما الاشخاص الذين يملكون اقامة الاقليم ولا يقيمون فيه بل في المناطق المتنازع عليها يجب ان يجروا فحص كورونا مرة اسبوعيا وأن يتم اطلاع الجهات المعنية على نتيجة الفحص.

- كافة المناطق المفتوحة مثل المولات والاسواق والماركيتات يجب ان تلتزم بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي.

- كل المناسبات القومية والوطنية خلال شهر اذار محل تقدير عال ولكن تُمنع كافة التجمعات الجماهيرية والاحتفالات وكذلك المؤتمرات والمناسبات الدينية.

-عند الخروج الى المناطق السياحية ينبغي ان يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية وعدم خلق الازدحامات.

-يتم تقديم الخدمات في المطاعم والكافيتيرات في حديقة المحل، وكل مطعم أو كافيتيريا لا تتوفر فيها حديقة يجب ان تبقي الأبواب والنوافذ مفتوحة وأن تباعد بين الطاولات.

- يتم اغلاق المحال التالية من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا: الملاهي الليلية والكافيتيرات والبارات.

-منع اقامة مراسم العزاء سواء في المنازل او الصالات وتمنع زيارة المقابر وتغلق صالات السينما في المولات كافة.

-في حفلات الأعراس او أعياد الميلاد يجب عدم حدوث ازدحامات ففي الصالات التي تبلغ مساحتها 500 م2 ينبغي عدم حضور اكثر من 60 شخصا اما الصالات التي تبلغ مساحتها 1000م2 فينبغي عدم حضور اكثر من 120 شخصا.

-تمنع كافة النشاطات في المخيمات التابعة للمحافظة باستثناء المنظمات والجهات التي تقدم الدعم والاحتياجات لقاطني المخيم.

-تدعو غرفة العمليات رجال الدين للمساهمة في توعية المواطنين وحثهم على التقيد بالاجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات الصحية عند اقامة الصلاة كما يمنع اصطحاب الاطفال الى المساجد.

-يتم مخالف كل مواطن لا يرتدي القناع الواقي بمبلغ 20 الف دينار في محيط محافظة اربيل.

-ينبغي التزام كافة السائقين سواء السيارات الخاصة أو العمومية بارتداء الكمامات خصوصا في حال وجود ركاب وكل من يخالف التعليمات يخضع للمخالفة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي يوم امس الاربعاء انه "حول إمكانية فرض حظر تجول حتى هذه اللحظة لا توجد قرارات بهذا الصدد، ولكن قبل عطلة نوروز سيكون هناك اجتماع آخر، وحينها سنناقش الأمر على ضوء الوضع الوبائي".

سوار احمد