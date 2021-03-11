الرئيس بارزاني: إنكار حقوقنا وانتهاك المبادئ الدستورية لن يكسر إرادة شعبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان انكار حقوق شعب كوردستان وانتهاك الاتفاقات والمبادئ الدستورية لن يكسر إرادة شعب كوردستان.

وجاء حديث الرئيس بارزاني اليوم الخميس، في رسالة بمناسبة الذكرى 51 لإتفاقية آذار التي وُقعت بين الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني وقادة ثورة ايلول والحكومة العراقية آنذاك وتم بموجبها الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي لأول مرة.

وجاء في الرسالة ان اهمية اتفاق آذار تأتي من كونها أول اعتراف رسمي من قبل الحكومة العراقية بجزء من حقوق شعب كوردستان المشروعة، مشيرة الى أن الاتفاقية اثبتت ان السلطات العراقية لا تستطيع النيل من إرادة شعب كوردستان بالقوة والسلاح.

وتابع ان "تضحيات البيشمركة وصمودها ووحدة صف الثوار بقيادة البارزاني الخالد، اجبرت الحكومة العراقية على قبول المفاوضات والاعتراف بحقوق شعبنا".

واضاف "وعلى الرغم انه تم خرق الاتفاقية من قبل النظام في النهاية، إلا أن هذه الاتفاقية كانت مكسبا وانتصارا عظيما لشعبنا".

واكد الرئيس بارزاني ان "إنكار وتجاهل حقوق شعب كوردستان وخرق الإتفاقات والمبادىء الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق شعبنا لا تكسر إرادة شعبنا في تحقيق حقوقه المشروعة، لأن لشعب كوردستان تجارب طويلة من النضال والتضحيات والصمود ويدرك جيدا حقوقه ولا يتنازل عنها".

سوار أحمد