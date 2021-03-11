محافظ أربيل يوضح بشأن فرض الحظر خلال أعياد نوروز

أربيل (كوردستان 24)- اكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو اليوم الخميس، انه سيتم السماح لسكان المحافظة بالاحتفال بأعياد نوروز مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال خوشناو للصحفيين "سيتم السماح بالاحتفال بأعياد نوروز ولكم ضمن شرط التقيد بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية".

واكد خوشناو ان السلطات لن تمنع الاحتفال بنوروز والخروج في رحلات ترفيهية ولكن سيتم منع حدوث التجمعات والازدحامات.

واضاف خوشناو "نطمئن سكان اربيل واقليم كوردستان بأن الحظر الشامل ليس من ضمن خياراتنا لمواجهة فيروس كورونا".

سوار أحمد