مسرور بارزاني: نشدد على اهمية حل مشاكلنا مع بغداد بشكل جذري على اساس ضمان حقوق شعبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحكومة تشدد على أهمية حل كافة الخلافات مع الحكومة الاتحادية على اساس ضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وإرساء أسس ومبادئ النظام الاتحادي.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 آذار (مارس) 2021، بياناً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970.

وفيما يلي نص البيان:

نحيي اليوم الذكرى السنوية الحادية والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970، التي كانت إنجازاً تاريخياً لثورة أيلول العظيمة بقيادة بارزاني الخالد.

إن نضال الشعب الكوردي أجبر الحكومة العراقية، وللمرة الأولى، على الاعتراف رسمياً بجزء من الحقوق القومية المشروعة لشعب كوردستان. ولكن للأسف، ما لبثت الحكومة العراقية حتى انتهكت الاتفاقية في وقت لاحق، ولجأت نتيجة ذلك إلى العنف والحرب ضد شعب كوردستان.

لقد كانت اتفاقية 11 آذار نتاج نضال وتضحيات جميع الطبقات والمكونات المختلفة لشعب كوردستان، ورغبته في التعايش السلمي ورفض الحرب والخراب.

وفي هذه المناسبة نشدد على حل مشاكلنا بشكل جذري مع الحكومة الاتحادية على أساس صون وضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وإرساء أسس ومبادئ النظام الاتحادي في العراق.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

11 آذار (مارس) 2021