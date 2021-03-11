اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات وارتفاع عدد اصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 5 وفيات و361 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير لوزارة الصحة انه تم اجراء 7671 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 361 اصابة جديدة، 167 منها في أربيل، 110 في السليمانية و75 في دهوك و3 في حلبجة و3 في كرميان و3 في رابرين.

وتماثلت 134 حالة للشفاء، 68 منها في أربيل و8 في السليمانية و58 في دهوك.

واكدت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة، 3 منها في أربيل وحالة واحدة في كل من السليمانية ودهوك.

وبلغ اجمالي الإصابات 111877 اصابة، شفي منها 105018، فيما توفي حتى الآن 3551 شخصا.

سوار احمد