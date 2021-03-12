الإعلام الأمني يوضح ملابسات "جريمة البو دور": ارهابيون اغتالوا عائلة

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، توضيحا حول ملابسات مقتل عائلة جنوب تكريت في هجوم مسلح بعد منتصف الليل.

وقالت الخلية في بيان ان "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر باجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور منطقة العوينات التابعه لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين".

وتابعت الخلية ان "عصابة إرهابية مسلحة اقدمت على قتل عائلة مكونة من ٤ اشخاص مهنتهم كسبة وامرأتين في الدار ذاتها".

وقتل 7 مواطنين من عائلة واحدة (اربعة اشقاء وشقيقتهم ووالدتهم)، وسقط جريح ، فجر اليوم الجمعة، في هجوم مسلح استهدف منطقتهم جنوب محافظة صلاح الدين.

سوار أحمد