وفاتان و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في إقليم كوردستان.

وسُجلت الإصابات في معظم مناطق الإقليم منها 170 إصابة في أربيل و93 في دهوك و88 في السليمانية فضلاً عن 13 في منطقة كرميان واثنتين في رابرين.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 112 ألفاً و243 حالة مؤكدة بالوباء، وفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة.

وجاء في التقرير أن أربيل سجلت حالة وفاة، كما أبلغت كرميان عن حالة مماثلة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3553 في عموم محافظات الإقليم.