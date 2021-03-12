"ماء أربيل" تنصح بمياه الإسالة: لا تنخدعوا بمن يغير لونها بتفاعل كيمائي

أربيل (كوردستان 24)- نصحت مديرية ماء أربيل المواطنين بالاعتماد على مياه الإسالة التي تعد أفضل من المياه المعدنية التي يستخدمها السكان يومياً.

وقال مسؤول مختبر ماء أربيل هيرش عبد الله في بيان تلقته كوردستان 24، إن هناك شركات تزعم تخصصها بالمياه وتدعي أن مياه الإسالة المنزلية في أربيل غير نظيفة من خلال إجراء فحوص "بأساليب مضللة".

وجاء في البيان "ولكن نحن في مختبر ماء أربيل نرفض هذه الطرق من الفحوصات والتي تستند إلى تركيب أحد العنصرين في الماء والذي يمزج الناقل الكيميائي بالملح وينتج عنه هيدروكسيد الحديد الثنائي، وجراء ذلك يتحول لون الماء إلى الأصفر لأن أحد العناصر مكون من الحديد لذا يطرأ عليه التغيير ويتفاعل مع الملح، غير أن العنصر الثاني مكون من الألمونيوم ولا يطرأ عليه أي تغيير".

وأضاف "من هنا نطمئن المواطنين بأنه لا توجد أي مشكلة بمياه أربيل، وهي نظيفة جداً وأفضل من المياه المعدنية التي يستخدمها معظم الناس يومياً".

وأشار عبد الله إلى أن "الماء الذي تحدثنا عنه الخاص بالشركات، عند إجرائها فحصاً عليه لا يحدث أي تغيير لأن مياهها تحتوي على أنواع الأملاح كافة لذا لا يتغير لونها ويخدعون الناس".