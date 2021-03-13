العراق يعلن انتهاء التحقيق بمذبحة "البودور" ويحدد هوية العقل المدبر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات العراقية عن انتهاء التحقيق بالمذبحة التي طالت عائلة بأكملها جنوب تكريت يوم الجمعة، كما حددت هوية العقل المدبر للجريمة.

وقبل إعلان نتائج التحقيق، تبنى تنظيم داعش العملية التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، فضلاً عن مقتل شرطي ومحامً بعد أن داهم منازل في قرية البودور.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن اللجنة التحقيقية المكلفة "توصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللت إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية حددت هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكن القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى".

كان تنظيم داعش قد قال على منصاته الإلكترونية إن العائلة التي قتلها مسلحو التنظيم تعمل "خلية جواسيس" لصالح الحشد الشعبي في المنطقة.

ومن بين الضحايا امرأتان.

وسبق أن نفذ مسلحو داعش عدداً من الهجمات وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق أفراد القوات العراقية في العديد من المناطق التي كانت تحت قبضتهم في يوم ما.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 بعد حرب حظيت بدعم من التحالف الدولي، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات تحاكي أساليب حرب العصابات.