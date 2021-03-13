الذهب يرتفع مع صعود طفيف للدولار في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر الذهب اليوم السبت ارتفاعاً في الوقت الذي صعد فيه سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145850 دينار
100 يورو = 173500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 404000 دينار
مثقال عيار 21 = 357000 دينار
مثقال عيار 18 = 304000 دينار