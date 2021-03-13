الذهب يرتفع مع صعود طفيف للدولار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حقق سعر الذهب اليوم السبت ارتفاعاً في الوقت الذي صعد فيه سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145850 دينار

100 يورو = 173500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 19000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 404000 دينار

مثقال عيار 21 = 357000 دينار

مثقال عيار 18 = 304000 دينار