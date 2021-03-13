سريلانكا تحظر البرقع وتغلق العديد من المدارس الإسلامية

أربيل (كوردستان 24)- قررت سريلانكا حظر ارتداء البرقع وإغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية في أحدث إجراءات تؤثر على الأقلية المسلمة في البلاد، بحسب مسؤول حكومي.

وقال وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا في مؤتمر صحفي إنه وقّع كتاباً لموافقة مجلس الوزراء على حظر غطاء الوجه الكامل الذي ترتديه بعض المسلمات لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".

وتابع "في أيامنا الأولى، لم تكن النساء والفتيات المسلمات يرتدين البرقع قط، إنها علامة على التطرف الديني الذي ظهر مؤخراً... نحن سنحظره بالتأكيد ".

وتقرر حظر ارتداء البرقع في الدولة ذات الأغلبية البوذية بشكل مؤقت عام 2019 بعد قصف الكنائس والفنادق من قبل متطرفين مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، تم انتخاب غوتابايا راجاباكسا، وهو وزير الدفاع الذي كان معروفاً بسحق التمرد في شمال البلاد، رئيسا للبلاد بعد أن وعد بشن حملة على التطرف.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن راجاباكسا متهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال الحرب، وهي تهم ينفيها باستمرار.

وقال ويراسيكيرا إن الحكومة تخطط لإغلاق أكثر من ألف مدرسة إسلامية قال إنها تنتهك سياسة التعليم الوطنية.

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يفتح مدرسة وأن يعلم الأطفال كل ما تريد".

وجاءت تحركات الحكومة بشأن البرقع والمدارس في أعقاب أمر صدر العام الماضي يقضي بإحراق جثث ضحايا كورونا ضد رغبات المسلمين الذين يدفنون موتاهم.

وتم رفع هذا الحظر في وقت سابق من هذا العام بعد انتقادات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية دولية.