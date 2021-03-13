"حماية المسلمين واجبنا".. نيوزيلندا تحيي ذكرى "مذبحة المسجدين"

أربيل (كوردستان 24)- انضمت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى مئات الأشخاص في كرايستشيرش يوم السبت لإحياء ذكرى مرور عامين على أسوأ جريمة قتل جماعي في البلاد.

وقتل الأسترالي برينتون تارانت، 51 شخصاً وجرح العشرات عندما فتح النار من أسلحته على مصلين مسلمين في مسجدين في 15 مارس 2019.

وبث تارانت مشاهد المذبحة على فيسبوك قبل إلقاء القبض عليه.

وقالت أرديرن إن التعاطف، الذي تضمن خطباً من الناجين وعائلات وأصدقاء الضحايا، يمكن أن يساعد في التئام الجروح العميقة التي سببها الهجوم.

وتابعت "بينما الكلمات لا تستطيع أن تصنع المعجزات، إلا أنها تمتلك القدرة على الشفاء. وهذا يعني أننا يجب أن نستخدمها بحكمة".

وخاطبت أرديرن الحاضرين في مراسم كرايستشيرش "بالنسبة لمجتمعنا المسلم، هذا يعني استخدام أصواتنا وكلماتنا للاعتراف بالخسارة".

وقالت "إن حماية المسلمين من واجب الحكومة".

وحكم على تارانت العام الماضي بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط، وهي المرة الأولى التي تحتجز فيها نيوزيلندا أي شخص لبقية حياته.