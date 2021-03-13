غارات دولية بتنسيق مع البيشمركة تدك معاقل داعش لليوم الثالث قرب مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد كبير في قوات البيشمركة السبت إن طيران التحالف الدولي دك معاقل تنظيم داعش بضربات جوية لليوم الثالث في سلسلة جبال قره جوخ بمحيط مخمور، وأشار إلى أن الضربات ستستمر لحين تطهير المنطقة من خلايا التنظيم.

وقال قائد المحور السادس (الكوير – مخمور) في قوات البيشمركة سيروان بارزاني لكوردستان 24، إن طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع البيشمركة، دمر 12 معقلاً ومخبأً لتنظيم داعش في الساعات الاثنتي عشرة الماضية.

وأضاف أن طيران التحالف الدولي شن 21 صاروخاً عبر 11 غارة مستهدفاً 12 معقلاً ومخبأ للتنظيم في الجبل الذي يقع في محيط مخمور.

وهذا ثالث يوم للعملية التي ينفذها التحالف الدولي بالتنسيق مع البيشمركة بهدف تطهير سلسلة جبال قره جوخ من الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

ودمر طيران التحالف طيلة اليومين الماضيين عشرات المواقع التي يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في المنطقة المترامية الأطراف.

ويوم أمس، دمر طيران التحالف الدولي 27 مخبأ في المنطقة، وسبق ذلك استهداف 28 مخبأ للتنظيم في السلسة ذات التضاريس الوعرة.

وسبق أن قال سيروان بارزاني لكوردستان 24 إن هذه العملية ستتواصل حتى لا يتمكن الإرهابيون من الحصول على موضع قدم في المنطقة.