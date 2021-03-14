اقليم كوردستان يحظر صيد الاسماك لثلاثة اشهر

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، منع صيد الاسماك في الاقليم لثلاثة اشهر وذلك تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والسدود وذلك من أجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في الاقليم وحماية للمنتج المحلي.

وقال المتحدث باسم شرطة الغابات والبيئة في رابرين، بيستون عزيز في مؤتمر صحفي انه "وفقا لقرار وزارة الزراعة فإنه تقرر منع صيد الأسماك في دوكان بدءا من 14/3/2021 وحتى 15/6/2021.

وهددت وزارة الزراعة بفرض "عقوبات قانونية" على المخالفين، وقالت إن القرار يهدف "للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية في الاقليم".

سوار احمد