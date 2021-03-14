آسو حويزي: وجبة أخرى للقاح تصل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي ان هناك موجة أخرى من فيروس كورونا مشيرا الى ان الاقليم اتخذ التدابير اللازمة لمواجتها فيما اكد ان وجبة أخرى من اللقاح ستصل غدا الى العراق.

وقال حويزي لكوردستان 24 ان "اعداد الاصابات في الاقليم ارتفعت خلال الفترة الاخيرة والأوضاع مقلقة لذلك فلا بد ان يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية".

واضاف انه "مع انتشار السلالة المتحورة لكورونا فقد قمنا بكافة الاستعدادات وزدنا اعداد الفرق الطبية وكذل فرق الفحص الطبي ولكن مع كل هذه فنحن بحاجة لمساعدة المواطنين".

واكد حويزي ان وجبة اخرى من اللقاح وتبلغ مليون و150 الف جرعة ستصل يوم غد الاثنين الى العراق مشيرا الى ان حصة اقليم كوردستان منها تبلغ 190 الف جرعة، لافتا الى ان سلطات الاقليم تسعى بكل طاقتها لتأمين اللقاحات لكافة مواطني الاقليم.

سوار احمد