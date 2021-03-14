اسعار العملات العالمية والذهب في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات العالمية والذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم:



100 دولار أمريكي مقابل 145700 دینار عراقي

100 يورو مقابل 174500 دینار عراقي

100 جنيه بريطاني مقابل 202000 دينار عراقي

100 ليرة تركية مقابل 19500 دينار عراقي

100 الف تومان إيراني مقابل 5900 دينار عراقي

دينار اردني واحد مقابل 2500 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم هي کالآتي:

مثقال ذهب عيار (24) مقابل 404000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (21) مقابل 357000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار (18) مقابل 304000 دينار عراقي

سوار احمد