ارتفاع عدد وفيات كورونا في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل اقليم كوردستان اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات بفيروس كورونا وذلك ضمن استمرار مطالبات وزارة الصحة للمواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 392 اصابة جديدة، 202 منها في اربيل و143 في السليمانية و34 في دهوك و6 في حلبجة و7 في كرميان.

وتماثلت 155 حالة للشفاء، 74 منها في اربيل و33 في السليمانية و38 في دهوك و10 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، واحدة في اربيل و2 في السليمانية و3 في دهوك وواحدة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الإصابات 112695 اصابة، شفي منها 105451 فيما توفي حتى الآن 3564 شخصا.

سوار احمد